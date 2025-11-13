السبت.. افتتاح جناح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في سوق القاهرة السينمائي الدولي

يُعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن مشاركته في سوق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحالية للمهرجان.

ويدعو المهرجان جميع صُنّاع الأفلام والمهتمين بصناعة السينما إلى زيارته في جناحه بسوق المهرجان يوم السبت الموافق 15 نوفمبر في تمام الساعة ١ ظهرًا، وذلك في فندق سوفيتيل القاهرة - الداون تاون (Sofitel Cairo - Downtown) الكائن في شارع النيل، كورنيش النيل، وسط القاهرة.

وسيتم خلال اللقاء الإعلان عن عدد من الأخبار الحصرية والتفاصيل الجديدة التي تُكشف لأول مرة والخاصة بصُنّاع الأفلام والمشاركات المستقبلية.

ويؤكد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أن مشاركته في سوق مهرجان القاهرة تأتي في إطار حرصه المستمر على تعزيز التعاون بين المهرجانات السينمائية المصرية والدولية، ودعم صناعة الفيلم القصير، وتوسيع شبكة التواصل مع صُنّاع السينما في المنطقة والعالم.