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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: المؤمن لا يقلق من شيء وإذا دُعي للخير يلبي

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي ، إن المتقي الورع الصالح إذا دعي إلى الخير أقبل إليه في أي وقت سواء بناء مستشفى، أو صدقة أو غيره مضيفًا : المؤمن لايقلق من شيء وإذا دعي للخير يلبي.

وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على "دي ام سي": المنافقين موجودين  حولنا، مشيرا إلى أن هناك بعض الصالحين يتمنون الخير للناس.

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كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن أقوى جندي من جنود الله تبارك وتعالى في الأرض، مشيراً إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى هو أقوى جندي على وجه الكرة الأرضية.

وقال "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم : سيدنا علي سئل عن أقوى خلق الله فقال الحديد، ثم وجد الحديد تصهره النار، ثم النار تطفئ النار.. إلخ".

واستدل بما هو مأثور: “إذا وقفت أمامك سدود فعليك بآخر هود”، حيث يقول الله تبارك وتعالى: "ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه" كررها 100 مرة، وكن على يقين بها.

وتابع: "ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، موضحاً أن هناك خطوات تجعلك على طمئنة من الغد وردت في القرآن والسنة، منها أن الله هو الرزاق، وأنه هو من بيده الرحمة ولا يمكن لأحد أن يمسكها عنك إن قدرت". 
 

رمضان عبدالمعز لعلهم يفقهون الكرة الأرضية إذا وقفت أمامك سدود فعليك بآخر هود

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