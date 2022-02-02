داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية المناظير الطبية ومستلزماتها، اسفل قاع سحري بالحقائب وداخل المواسير لها.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الاماراتية القادمة من دبي استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر Jحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

قام أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد قاع سحري اسفل الحقائب وبفتحه وجد بعض المناظير الطبية ومستلزماتها، تلاحظ للمأمور ول "عافية" مدير الحركة وجود مواسير اضافية ملصقة بمواسير الحقائب فقاما بفك المسامير وفتحها.

أسفر عن ضبط كميات اخري من مستلزمات المناظير الطبية، بلغ الاجمالي بعد العد والجرد ١٥١ قطعة من المناظير ومستلزماتها بواسطة لجنة مكونة من محمود عبد المطلب وهدي محمد حسين مامورا الجمرك تحت اشراف محمد الهادي مدير الحركة.

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.