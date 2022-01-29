جمارك دمياط تفرج عن 245 رسالة بـ 988 مليون جنيه خلال ديسمبر

أفرجت جمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز، خلال ديسمبر الماضي، نهائيا عن 245 شهادة جمركية لعدد من السلع والبضائع المتنوعة بقيمة إجمالية تبلغ 988.204 مليون جنيه.



وأكد تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية اليوم إن البضائع التي تم الإفراج عنها كانت عبارة عن مجموعة من السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح والأرز.



وبلغت الرسوم والضرائب الجمركية علي هذه الرسائل نحو 161.65 مليون جنيه و 686.324 مليون جنيه في صورة ضرائب علي القيمة المضافة و 140.314 مليون جنيه رسوم تحصيل أخري.

ووصلت الإعفاءات الجمركية الواردة علي الرسائل 403.6 مليون جنيه.



وذكر التقرير إنه تصدير 1757 رسالة جمركية بـ 3.7 مليار جنيه لعدد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام تضمنت " رمل سيلكا، رصاص خام وحديد خردة، استنانلس وزنك، اعلاف حيوانية، رخام".

وبلغت رسوم الصادر علي تلك الرسائل 12.9 مليون جنيه و 4.72 مليون جنيه رسوم زيادة وزن، بالإضافة لـ10.242 مليون جنيه حصيلة بيع بالمزاد العلني .