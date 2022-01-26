المالية تكرم رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية

كرمت مساء اليوم مصلحة الجمارك بوزارة المالية أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية ممثلا عن القطاع التجاري ومستخلصي الجمارك خلال احتفالية اليوم العالمي للجمارك 2022.

ونظمت وزارة المالية اليوم احتفالية اليوم العالمي للجمارك، تحت عنوان توسيع نطاق التحول الرقمي للجمارك من خلال تبني ثقافة البيانات وبناء نظام بيئي للبيانات، حضر الاجتماع الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك وأمين عام منظمة الجمارك العالمية ود. مني ناصر مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.

وقال أحمد عبدالواحد ، إنّ منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تصب في صالح الاقتصاد المصري، لما تتيحه من تيسيرات في التسجيل وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مؤكدا أنّ تقليل المستندات المطلوبة للتسجيل من أهم مزايا ACI، فضلا عن تسهيلات وزارة المالية ومصلحة الجمارك التي يسّرت على المتعاملين مع الجمارك، خلال الفترة التجريبية الماضية، كما أنّ هناك تواصلًا فعَّالًا ومثمرًا بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية منذ تولي الدكتور محمد معيط الحقبة الوزارية.

وأشار إلي أن هناك جزءًا كبيرًا من البضائع المستوردة الواردة إلى مصر تدخل في صناعات متعددة، ومِن ثمَّ فمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على منظومة الصناعة في مصر، في ظل منع دخول مستلزمات الإنتاج الرديئة، بما يسهم في تطوير المنظومة الصناعية، ويشجع الصناعة الوطنية.

يذكر أنّ أحمد عبدالواحد، له بصمات بارزة في نجاح منظومة ACI، وحث المصدرين بالخارج بالانضمام للمنظومة الجمركية وتذليل أي عقبات قد تواجههم، من خلال السفارات المصرية بالخارج والقنصليات والتمثيل التجاري وذلك بالتواصل معه شخصيًا، والتنسيق مع قيادات مصلحة الجمارك المصرية وشركة mts المنفذة للمشروع، إضافة لجهوده الجالية والملموسة في حل مشاكل المصدرين والمستخلصين والمتعاملين مع الجمارك من خلال اتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء الشعب التجارية وحل المشاكل المتعلقة بهم.

ويشار إلي أن هذا التكريم يعد الثاني خلال هذا العام جيث فاز أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، بلقب الشخصية الاقتصادية الأولي لعام 2021 في استفتاء وكالة أنباء الأمم المتحدة، لمجهوداته الفائقة والمتميزة في القطاعات الاقتصادية بصفة عامة، والقطاع الجمركي علي وجه الخصوص.