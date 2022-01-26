عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تكرم رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية

خلال التكريم
خلال التكريم

كرمت مساء اليوم مصلحة الجمارك بوزارة المالية أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية ممثلا عن القطاع التجاري ومستخلصي الجمارك خلال احتفالية اليوم العالمي للجمارك 2022.

ونظمت وزارة المالية اليوم احتفالية اليوم العالمي للجمارك، تحت عنوان توسيع نطاق التحول الرقمي للجمارك من خلال تبني ثقافة البيانات وبناء نظام بيئي للبيانات، حضر الاجتماع الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك وأمين عام منظمة الجمارك العالمية ود. مني ناصر مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.

والد النني للاعبي المنتخب: أسعدتم المصريين جميعا

الداخلية الكويتية تدرس إعادة فتح تأشيرات أبناء الجالية اللبنانية

وقال أحمد عبدالواحد ، إنّ منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تصب في صالح الاقتصاد المصري، لما تتيحه من تيسيرات في التسجيل وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مؤكدا أنّ تقليل المستندات المطلوبة للتسجيل من أهم مزايا ACI، فضلا عن تسهيلات وزارة المالية ومصلحة الجمارك التي يسّرت على المتعاملين مع الجمارك، خلال الفترة التجريبية الماضية، كما أنّ هناك تواصلًا فعَّالًا ومثمرًا بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية منذ تولي الدكتور محمد معيط الحقبة الوزارية.

وأشار إلي أن هناك جزءًا كبيرًا من البضائع المستوردة الواردة إلى مصر تدخل في صناعات متعددة، ومِن ثمَّ فمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على منظومة الصناعة في مصر، في ظل منع دخول مستلزمات الإنتاج الرديئة، بما يسهم في تطوير المنظومة الصناعية، ويشجع الصناعة الوطنية.

يذكر أنّ أحمد عبدالواحد، له بصمات بارزة في نجاح منظومة ACI، وحث المصدرين بالخارج بالانضمام للمنظومة الجمركية وتذليل أي عقبات قد تواجههم، من خلال السفارات المصرية بالخارج والقنصليات والتمثيل التجاري وذلك بالتواصل معه شخصيًا، والتنسيق مع قيادات مصلحة الجمارك المصرية وشركة mts المنفذة للمشروع، إضافة لجهوده الجالية والملموسة في حل مشاكل المصدرين والمستخلصين والمتعاملين مع الجمارك من خلال اتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء الشعب التجارية وحل المشاكل المتعلقة بهم.

ويشار إلي أن هذا التكريم يعد الثاني خلال هذا العام جيث فاز أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، بلقب الشخصية الاقتصادية الأولي لعام 2021 في استفتاء وكالة أنباء الأمم المتحدة، لمجهوداته الفائقة والمتميزة في القطاعات الاقتصادية بصفة عامة، والقطاع الجمركي علي وجه الخصوص.

الجمارك الغرف التجارية التحول الرقمي وزارة المالية تطوير المنظومة الصناعة الوطنية

ترشيحاتنا

لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس.. إسرائيل تطلب مساعدة ألمانيا

سقوط الثلوج على اليونان يتسبب في تعليق القطارات والطرق.. فيديو

محمد الشناوي يكشف سر السجود أثناء تنفيذ محمد صلاح ركلة الجزاء الأخيرة

عضو اتحاد الكرة: لاعبو المنتخب وعدوا وأوفوا.. وأهدي الفوز لـ أكرم توفيق

شاهد .. أحدث ظهور لـ كنزي عمرو دياب بـ البيجاما

محمد شريف لعب مباراة كوت ديفوار وهو مصاب .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

طبيب المنتخب يكشف حجم إصابة محمد الشناوي وحمدي فتحي

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

أحمد موسى يبكي على الهواء مباشرة حزنا على ياسر رزق.. فيديو

تعمل بالبنزين والغاز طبيعي.. الإنتاج الحربي تقدم مركبة خفيفة بديل لـ«التوك توك»

تعرف على إصابة محمد الشناوي

بركلات الترجيح.. مصر إلى ربع نهائي الأمم الإفريقية على حساب كوت ديفوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

فيديو جراف.. نصائح مهمة من وزارة الصحة لمواجهة برودة الجو

فيديو جراف| مي سليم تكشف أسباب طلاقها مرتين ومواصفات فتى أحلامها

دفاية كهربائية تتسبب في اختناق أسرة كاملة.. تعرف على مخاطرها |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ