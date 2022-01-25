جمارك الإسكندرية تفرج عن بضائع بـ 6.96 مليار جنيه خلال العام الماضي

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية عن مشمول 13 ألف و 713 شهادة جمركية خلال شهر ديسمبر الماضي، للسلع الإستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال،والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها».

وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية إنه قد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الاسكندرية خلال شهر ديسمبر الماضي مليار و 559 مليون و 431 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 4 مليار و 103 مليون و 812 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار 281 مليونًا و 17 ألف جنيه.





وقامت الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية خلال شهر ديسمبر الماضي بتصدير مشمول 6427 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة (نهائى - سماح مؤقت ورد الضرائب) بقيمة بلغت 17 مليارات و435 مليون و 168 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن ، وتم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الاسكندرية في ديسمبر الماضي بنحو 818 ألف جنيه و 302 جنيه.

كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن لعدد 655 بيان جمركى بإجمالى 3 مليون 352 ألف جنيه .

وبلغت حصيلة مزادات الإدارة العامة للمهمل بجمارك الاسكندرية خلال شهر ديسمبر الماضى مبلغ 10 مليون 299 ألف جنيه .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الاسكندرية في ديسمبر 2021 حوالي 6 مليار و958 مليون .