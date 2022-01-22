عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاء بين مجتمع الأعمال ووزير المالية بـ"غرفة الإسكندرية"

لقاء بين وزير المالية
لقاء بين وزير المالية وغرفة تجارة الإسكندرية

نظمت الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم السبت، لقاءً مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وعدد من مجتمع الأعمال السكندري.

وفي بداية اللقاء، رحب أحمد الوكيل رئيس"غرفة الإسكندرية"، بسيادة وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكدًا أن الهدف من اللقاء السماع لآراء مجتمع الأعمال السكندري، ومعرفة المعوقات التي تواجههم في الفترة الحالية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي لميكنة الاقتصاد المصري، من خلال تطوير النظام الإلكتروني بمصلحتي الضرائب والجمارك.

اقرأ أيضا:

عمارة الرعب.. ما السر وراء أشهر عقار مخيف في الإسكندرية

وأكد أنه نتيجة النظام الإلكتروني بمنظومة الضرائب، ارتفعت الإيرادات في النصف الأول من العام المالي إلى 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي تراجع بنسبة 50% عقب تطبيق منظومة النافذة الواحدة.

وأفاد بأن تقليص زمن الإفراج الجمركي كان أحد أهم أولويات الوزارة، إضافة إلى الاهتمام بأن تصبح البضائع الداخلة إلى مصر متوافقة مع المعايير العالمية، ولن نقبل بدخول منتجات جودتها غير مناسبة، فمصر تستحق أن تحصل على بضائع عالية الجودة.

وأضاف أن الوزارة ستنتهي من مشروعات التطوير والميكنة بالجمارك والضرائب في يونيو المقبل، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار، وتسهيل عملية التبادل التجاري.

واستكمل أن مصر تعد أول دولة في إفريقيا تصدر السندات الخضراء، وتلك السندات تصدر للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، ونستهدف أن تصبح مصر دائمًا في الأولى في مثل تلك القرارات، وأن تبدأ مصر في نشر الخبرة إلى كافة الدول.

وأشار إلى أن هناك تحديات فيما بتعلق بالمنظومة الضريبية، وبعض التحديات تتمثل في التقديرات الجزافية أو التأخير في فحص الملفات، مؤكدًا أن الميكنة التي يجرى العمل عليها في الوقت الحالي، ستحل الكثير من المشاكل والمعوقات ما بين الممول والمصلحة.

وأكد أن العالم يشهد حالة تضخم غير مسبوقة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، فالتضخم في دولة أمريكا على سبيل المثال، لم تشهده منذ حوالي 40 عامًا.
وأوضح أن المجتمع المصري ما زال يسعى لتوفير السلع كافة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، مضيفًا أن الوزارة تعمل على الوصول لإيرادات تكفي المصاريف، بالإضافة إلى وجود فائض، وتوفير تمويل للمشاريع لتوفير فرص العمل.

وأضاف أن العمل حاليًا يجرى بشكل توازني للسيطرة على الوضع الاقتصادي الحالي، والتوازن بين العرض والطلب، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.

واستكمل أن توفير فرص عمل للشباب في الوقت الحالي تعد أمن قومي لمصر، ولذلك نستكمل العمل على المشاريع الحالية لتوفير تلك الفرص، والحماية من حدوث أي خلل في المجتمع.
   
من جانبه، أكد الأستاذ محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن عدد التوكيلات التي تعمل تحت مظلة غرفة الملاحة تتعدى الـ300 توكيل ملاحي، أما عدد الخطوط الملاحية المنتظمة بمصر فعددها ما بين 30 إلى 35 توكيل ملاحي.

وفي نفس السياق، أكد الأستاذ مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي، أن تجربة تطبيق الـACI  لم يكن يكتب لها النجاح سوى بتضافرالجهود بين الوزارة والغرف التجارية والمجتمع الملاحي.

وتم خلال اللقاء السماع للمعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال السكندري، إضافة إلى السماع لمقترحاتهم، والرد على استفساراتهم كافة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد صقر نائب أول رئيس "غرفة الإسكندرية"، والأستاذ أحمد حسن نائب ثان رئيس "غرفة الإسكندرية" أعضاء مجلس الإدارة، المهندس هاني شمسية والأستاذ محمود مرعي، والأستاذ محمد حفني، والأستاذ البديوي السيد، والأستاذ شريف بقطر، والمهندس شريف الجزيري، والدكتور عمر الغنيمي، والأستاذ محمد فتح الله، والأستاذ هشام حلمي، وعدد من مجتمع الأعمال السكندري.

الاسكندرية التبادل التجاري منظومة النافذة الواحدة جائحة كورونا النافذة الواحدة الإقتصاد المصرى الاستثمار

ترشيحاتنا

بعد ثلاثية المحلة.. موجة غضب عارمة من جماهير الزمالك تجتاح تويتر.. شاهد

الأرصاد: متوقع تسجيل الفيوم والمنيا 3 درجات والقاهرة 6 وسقوط أمطار بوجه بحري|فيديو

مصطفى بكري يهاجم منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز: به مشاهد مثلية حرمتها الأديان.. فيديو

التعليم: تمت مراعاة إجازة عيد الشرطة عند وضع جداول امتحانات نصف العام

بدون حارس مرمى و12 حالة كورونا.. مصير مباراة جزر القمر والكاميرون

صبحي: مصر تشهد طفرة إنشائية وبشرية بمجالي الشباب والرياضة في عهد الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل بدء الصرف يوم الاثنين.. حالات قانونية تسمح بخصم50% من راتب الموظف

بعد ثلاثية المحلة.. الزمالك يخصم نصف شهر لكارتيرون و٢٥٠ ألف من كل لاعب

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

الأرصاد: منخفض جوي قادم من أوروبا يضرب مصر|فيديو

تجديد حبس محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة

«هتكوا عرض بنتي»| طبيب سوهاج تحول إلى جزار.. قتل ابن طليقته وطعنها في رقبتها..شاهد

بعد غلق 5 مطاعم شهيرة.. طبيبة بيطرية تشرح الفرق بين لحوم الحمير والماشية

عقب ثلاثية المحلة.. مجلس الزمالك يقرر بيع ثنائي الفريق الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

النحاس يقتل فيروس كورونا والجراثيم المختلفة

صد هجوم جوي والدفاع ضد التهديدات غير النمطية في تدريب البحرية المصرية والفرنسية

فيديو

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

إحلال السيارات .. شروط المبادرة في عامها الثاني

درجة الحرارة 3 ليلا.. حالة الطقس في مصر وتوقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ