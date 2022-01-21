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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الجمارك الليبية: السماح بدخول البضائع المصرية بمستندات التحويل المصرفي عبر منفذ السلوم

صدى البلد

أعلن العميد سليمان على سالم مدير عام مصلحة الجمارك الليبية عن التوافق مع الجمارك المصرية على اعتماد آلية للسماح بدخول البضائع ذات المنشأ المصرى المقدم عنها مستندات بالتحويل المصرفى عبر المنفذ البرى للسلوم، والتنسيق المشترك لتلبية الاحتياجات التدريبية للجانب الليبي من قبل المعهد القومي للتدريب.

جاء ذلك خلال عقدته مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتورى مع العميد سليمان على سالم مدير عام مصلحة الجمارك الليبية لتعزيز سبل التعاون الجمركى مع الجانب الليبى،

وأعرب العميد سليمان على سالم مدير عام مصلحة الجمارك الليبية عن تقديره لما تشهده المنظومة الجمركية المصرية من تطوير غير مسبوق يُسهم فى تسهيل حركة التجارة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين؛ استكمالاً لما تم إنجازه فى مجال العمل الجمركى؛ لضمان الارتقاء بمستوى الأداء، وتذليل المعوقات لتسهيل حركة المسافرين والبضائع.

وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من: أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الغربية، ووليد حسين مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة وخالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم، وعاطف إبراهيم مستشار رئيس المصلحة لشئون الإعلام.

 ومثل الوفد الليبى كل من العميد سالم أحمد البصير مدير الإدارة العامة للشئون الفنية، والعميد مـراد أحمـد العـالم مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، والعميد على محمد المنفى مدير مديرية جمارك طبرق، والعقيد أحمد إبراهيم بلسوس مدير مكتب التعاون الدولي بالمصلحة، والعقيد هشام فتحـي خليل رئيس مركز جمرك إمساعد البري، وعلى عمرو يحيى مدير مكتب الشئون القانونية بالمصلحة، وإبراهيم محمد الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، مندوبًا عن ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.

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