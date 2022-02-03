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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الغش في الامتحان .. القصة الكاملة لـطالب مزق وجه زميله في القليوبية |شاهد

الطالب المصاب مع
الطالب المصاب مع أهله

اعتدى طالب بالصف الثالث الإعدادي علي زميله بقرية السيفا التابعة لمركز شرطة طوخ في القليوبية أثناء عودتهما من الامتحان برفقة عدد من زملائهما.

تلقى مأمور  مركز شرطة طوخ بلاغا من أسرة الطالب "كمال.ك.ك" تتهم زميل له يدعى "ل.ر.ع" 15 عام بالاعتداء عليه وتسببه في إصابته بـ44 غرزة بالوجه أثناء عودتهما من امتحان اللغة الإنجليزية رفقة عدد من زملائهما .

وقالت والدة الطالب المصاب في المحضر، إنه خلال عودة نجلها من الامتحان بالقرية المجاورة على دراجة نارية، رفقة المتهم واثنين آخرين، ونظرًا لسرعة الدراجة تمسك نجلها بالمتهم وكان بيده قلم، وعن طريق الخطأ احتك القلم بوجه الطالب الآخر، فتوقفوا وقام المتهم بسحب عنق زجاجة من على الأرض وتعدى عليه بعد أن استشاط غيظا لرفض نجلها أن يغششه في الامتحان.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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الصف الثالث الإعدادي قرية السيفا مركز شرطة طوخ النيابة شرطة طوخ امتحان اللغة الإنجليزية

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