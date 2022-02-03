شريف عامر عن ادعاءات محمد الملاح: فبركة التصريحات من كبائرنا المهنية..فيديو

قال الإعلامي شريف عامر تعليقا على بيان النيابة بشأن محمد الملاح قائلا " أنا هبطل الشغلانة دي في لحظة ما ولكن أريد أن أقول إني أعمل إعلاميا منذ 30 سنة ويمكن أن أكون بالنسبة إلى كثير من المشاهدين المذيع المفضل "ابني ما بيتفرجش عليا ".

وأضاف شريف عامر خلال برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إنه معرض للخطأ ومعرض للتعامل مع الغلط واعتذر عن الخطأ أو يقوم أحد بتصحيحه لي ولكن الشيء الغير مقبول بالنسبة لي هو أن أدعي أنا وفريق برنامجي أو المؤسسة أو نقوم بفبركة الأخبار أو نطلب من احد قول أي شيء منوها أن البرنامج لا يتناول أي كلام علي لسان احد .

وأوضح شريف عامر ، إن فبركة التصريحات من كبائرنا على المستوى المهني وهذا لم يتم ولن يتم وقضية محمد الملاح ستأخذ مجراها ولا علاقة لنا بها وأتمني له الهداية والتوفيق .