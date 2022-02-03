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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي جدة يعلن رسميا رحيل حمدي النقاز عن الفريق

صدى البلد

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأربعاء، رحيل محترفه التونسي حمدي النقاز بعد توقيع مخالصة مالية معه.

وأوضح أهلي جدة عبر "تويتر" عن توقيع مخالصة مع التونسي، ورحيله عن الفريق.

يُذكر أن النقاز وقع على عقد مع الزمالك مدته 3 مواسم، قبل أن يتم إيقاف ناديه عن فترتي قيد بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019.

وكيل حمدي النقاز يكشف حقيقة عودته إلى الزمالك


كشف أنيس بن ميم، وكيل التونسي حمدي النقاز لاعب فريق أهلي جدة السعودي، عن موقف الأخير من العودة إلى الزمالك.

وقال أنيس في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، " الأمر سيحسم نهاية الموسم ولكل حدث حديث".

وأكمل :"النقاز يشعر بالراحة مع أهلي جدة وكرة القدم المتغيرات فيها مستمرة".

وكان النقاز فسخ عقده مع الزمالك بشكل مفاجئ في نوفمبر 2019، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، ورحل إلى الدوري الليتواني عبر نادي سودوفا، ثم انضم إلى الترجي التونسي في بداية الموسم الماضي، وفسخ عقده بالتراضي، وعاد إلى الزمالك مجددا لكن واجهته أزمة منع القيد عن النادي الأبيض.

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