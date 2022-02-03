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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يوفر خدماته بالمجان.. تعرف على برنامج جسور الأمل الخاص بذوي الهمم

صدى البلد



قالت نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، إن مؤسسة زايد لذوي الهمم تعمل على توفير خدمات دعم ذوي الهمم للأسر الأقل احتياجا من خلال برنامج “جسور الأمل”، متابعة: المؤسسة توفر الخدمات بالمجان لكل الأسر.

 

وأضافت “نجوى صلاح” خلال حوارها ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، :" برنامج "جسور الأمل" يوفر متخصصين في التخاطب والتعامل المجتمعي، للتواجد مع الأسر والاطفال، من أجل تعليم الأهالي طرق التعامل، متابعة: الوزارة تتكفل برواتب المختصين المشاركين في برنامج "جسور الأمل".

 

وأوضحت أن البرنامج يستهدف التواجد داخل القرى البعيدة والفقيرة، متابعا:" نعمل على حصر عدد ذوي الهمم داخل كل قرية ومركز".

 

ولفت إلى أنه تم إنشاء ما يقارب من 28 مركز تخاطب داخل 16 محافظة، معظمهم في صعيد مصر.

 

برنامج “جسور الأمل” مؤسسة زايد وزارة الشباب والرياضة ذوى الهمم اخبار التوك شو

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