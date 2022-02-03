عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدائل غير متوقعة لتناول الخبز تساعدك على فقدان الوزن

الخبز
الخبز

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن ، فمن الجيد في بعض الأحيان تجنب تناول الكثير من الخبز.. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن تناول الساندويتش المفضل لديك.

وفقا لموقع برايت سايد فيما يلي 5 من أفضل الأفكار لصنع شطيرة دون استخدام الخبز. ليس عليك أن تتخلى تمامًا عن تناول الخبز ، بالطبع ، ولكن إذا كنت تصنع بعضًا من هذه الأطعمة من حين لآخر ، فسوف تفيد جسمك كثيرًا.

1-سمك السلمون على أوراق الخس


هذا البديل الرائع لا يلبي حاجة جسمك إلى حمض أوميجا 3 فحسب ، بل يمنعك أيضًا من الشعور بالجوع لفترة طويلة.

سالمون

2-الشطيرة المصنوعة من الفلفل الحلو


يمكنك دائمًا استبدال لفافة الخبز بشرائح من الفلفل الحلو.  فكري في مجموعة متنوعة من المكونات التي يمكنك إضافتها. نوصي بالجبن والسبانخ وقطع الأفوكادو.

باذنجان مشوي


3-باذنجان مشوي


 حاولي شوي الباذنجان على كلا الجانبين ، بحشوة مصنوعة من مكوناتك المفضلة. نوصي بالطماطم والفطر وأوراق الخس.


4-شطيرة خيار
 

هذا النوع غير المعتاد من الشطيرة لا يتخلص من الجوع فحسب ، بل يتخلص أيضًا من العطش. ما عليك سوى قطع الخيار إلى قطعتين بالطول  املأها بمكوناتك المفضلة

5-همبرجر طماطم
 

اختر الحشو المفضل لديك ويتم تثبته باستخدام عود الأسنان والاستمتاع بمذاق الخضار المفضل 

انقاص الوزن الخبز سمك السلمون أوراق الخس الفلفل الحلو

ترشيحاتنا

بسبب الغش في الامتحان .. القصة الكاملة لـطالب مزق وجه زميله في القليوبية |شاهد

دور الإفتاء تحسم الجدل حول حكم أكل المسلم اللحوم بالدول غير الإسلامية

منتقبة تقتحم شقة عشيقها بمساعدة 3 مسلحين في القاهرة وتسرق متعلقاته

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية وتعويضات مشروعات الطرق

الجزيرة الإماراتي يواجه بيري «بطل تاهيتي» في افتتاح كأس العالم للأندية.. الليلة

برلماني : مصر الأولى عربيا وأفريقيا فى صناعة الدواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الغش في الامتحان .. القصة الكاملة لـطالب مزق وجه زميله في القليوبية |شاهد

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

خصم و حرمان من العلاوة السنوية.. 8 جزاءات تأديبية للموظفين بالقانون الجديد

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على تقنية الحكم الآلي في مونديال الأندية

«كارت غير مقبول».. 7 أسباب لظهورها على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع|فيديوجراف"

ضبط شخص ادعى بأنه المهدي المنتظر.. يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية

عراقي يقتل شقيقه المتحول جنسيا .. ورد فعل صادم من عائلته "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ