بدائل غير متوقعة لتناول الخبز تساعدك على فقدان الوزن

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن ، فمن الجيد في بعض الأحيان تجنب تناول الكثير من الخبز.. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن تناول الساندويتش المفضل لديك.

وفقا لموقع برايت سايد فيما يلي 5 من أفضل الأفكار لصنع شطيرة دون استخدام الخبز. ليس عليك أن تتخلى تمامًا عن تناول الخبز ، بالطبع ، ولكن إذا كنت تصنع بعضًا من هذه الأطعمة من حين لآخر ، فسوف تفيد جسمك كثيرًا.

1-سمك السلمون على أوراق الخس



هذا البديل الرائع لا يلبي حاجة جسمك إلى حمض أوميجا 3 فحسب ، بل يمنعك أيضًا من الشعور بالجوع لفترة طويلة.

سالمون

2-الشطيرة المصنوعة من الفلفل الحلو



يمكنك دائمًا استبدال لفافة الخبز بشرائح من الفلفل الحلو. فكري في مجموعة متنوعة من المكونات التي يمكنك إضافتها. نوصي بالجبن والسبانخ وقطع الأفوكادو.

باذنجان مشوي



3-باذنجان مشوي



حاولي شوي الباذنجان على كلا الجانبين ، بحشوة مصنوعة من مكوناتك المفضلة. نوصي بالطماطم والفطر وأوراق الخس.



4-شطيرة خيار



هذا النوع غير المعتاد من الشطيرة لا يتخلص من الجوع فحسب ، بل يتخلص أيضًا من العطش. ما عليك سوى قطع الخيار إلى قطعتين بالطول املأها بمكوناتك المفضلة

5-همبرجر طماطم



اختر الحشو المفضل لديك ويتم تثبته باستخدام عود الأسنان والاستمتاع بمذاق الخضار المفضل