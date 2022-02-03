عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

من 55.6 في ديسمبر

اقتصاد الإمارات|مؤشر مديري المشتريات PMI يتراجع إلى 54.1 في يناير

الامارات
الامارات

تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI للإمارات الصادر عن IHS Markit إلى 54.1 نقطة في يناير من 55.6 في ديسمبر، الأمر الذي يشير إلى تحسن ظروف العمل بأقل وتيرة منذ سبتمبر الماضي.

وأدى ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى إعاقة نمو الطلب. وفي الوقت ذاته، شهدت الشركات أسرع ارتفاع في ضغوط التكلفة في 10 أشهر، مما أدى بدوره إلى الحد من نشاط الشراء وخلق فرص عمل.

وتحسن النشاط التجاري مرة أخرى من خلال المبيعات المتعلقة بمعرض اكسبو في يناير، إلى جانب تعافي الأوضاع الاقتصادية من الوباء. وأظهرت أحدث بيانات الدراسة أن الارتفاع في الأعمال الجديدة أدى إلى مزيد من التوسع الملحوظ في الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط.

اقتصاد الامارات فرص عمل حالات الاصابة بكورونا النشاط التجاري الأقتصادية

ترشيحاتنا

زيادة في الأمطار .. الأرصاد : رعد وبرق وتقلبات جوية بعد ساعات|فيديو

مجلس الوزراء يرعى مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف بالعالم الإسلامي

مجموعة الصداقة.. تكثيف التعاون البرلماني بين روسيا والسعودية

5 سنوات مهلة للإخلاء..3 أهداف لمشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

الحكومة والبرلمان يبدآن مناقشات إعادة التوازن بين المالك والمستأجر

مسرى رسول الله .. عمر هاشم : القدس أمانة في أعناق الأمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يقترب .. الأرصاد تحذر من مساء اليوم وغدٍ |فيديو

انقطاع المياه بمناطق بالشيخ زايد لمدة 12 ساعة

آية واحدة تعالج الوسواس القهري..رددها 11 مرة

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

تمويه وخداع.. ما التشكيل الأقرب لمباراة مصر أمام الكاميرون ؟

قبل مباراة مصر والكاميرون.. إيتو يرد على كيروش بشأن تصريح "الحرب"

ننشر صورة الطفلة ساندي بعد العثور على جثتها أمام منزلها بالصف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صد هجوم جوى وتنفيذ تشكيل جوي فوق الأهرامات في ختام التدريب المصرى الفرنسى آمون-22

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

فيديو

صد هجوم جوى وتنفيذ تشكيل جوي فوق الأهرامات في ختام التدريب المصرى الفرنسى آمون-22

مبروك عطية: آية النشوز علاج رباني..والسنة النبوية أوضحت المقصود بالضرب

الدكتورعلي جمعة: طاعة الزوج واجبة وسبب دخول المرأة الجنة| فيديو

سقط ببئر عمقها 62 مترا.. مأساة الطفل ريان تشعل الرأي العام في المغرب "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ