أرباح مخيبة للأمال.. أسباب هبوط سهم ميتا مالكة فيسبوك 26%

هبط سهم "ميتا" المالكية لمنصة فيسبوك بنسبة 25.9% عند 239.27 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، مسجلًا أكبر انخفاض يومي في تاريخه، بعدما سجل 237.07 دولار في مستهل التداولات، وفقا لـ وكالات أجنبية وعربية.

أسباب الهبوط الحاد لسهم ميتا "فيسبوك" بنسبة 26%

وتراجع سهم "ميتا" بنحو 26% خلال تداولات الخميس، وهو أكبر انخفاض له على الإطلاق، بعد إعلان شركة التواصل الاجتماعي أرباحها الفصلية المخيبة للآمال،، حسب وكالة أرقام سعودية.



وكشفت نتائج أعمال الشركة المالكة لمنصة "فيسبوك"، أن صافي الربح بلغ 10.285 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 11.219 مليار دولار في فترة المقارنة قبل عام واحد.



وبلغ نصيب السهم من الأرباح 3.67 دولار خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين، ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير لتسجيل 3.84 دولار.



ووفقًا لتوقعات "ميتا"، من المحتمل تسجيل إيرادات في الربع الأول من العام الجاري تتراوح بين 27 مليار و29 مليار دولار، ما يعتبر أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 30.1 مليار دولار.



وحذر "مارك زوكربيرج" المدير التنفيذي لشركة التواصل الاجتماعي أن تزايد المنافسة في ظل تنامي استخدام تطبيقات مثل "تيك توك" قد يؤثر سلبًا على أرباح الشركة.

