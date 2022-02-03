أمين منتدى الدول المصدرة للغاز يشيد بالجهود الوطنية لتطوير القطاع في مصر

استقبل السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة اليوم الخميس أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل، حيث تناولت المقابلة علاقات التعاون بين الحكومة المصرية والمنتدى الذي تشارك مصر في عضويته فضلاً عن القمة السادسة المقبلة للمنتدى المقرر عقدها في 22 فبراير 2022.

وأشاد أمين عام المنتدى بالجهود الوطنية لتطوير قطاع الغاز في مصر، من حيث التوسع في الاستكشافات وزيادة حجم الإنتاج إضافة إلى الاستثمار في محطات إسالة الغاز وزيادة التصدير.

وأعرب عن شكره للتعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والمنتدى، متطلعًا لمزيد من التعاون المشترك، وهو ما أكده السفير عمرو الشربيني منوهًا بما تم من تطوير لقطاع الغاز في مصر وبحرص الجانب المصري على تعزيز علاقاته مع المنتدى، لاسيما مع استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" هذا العام.