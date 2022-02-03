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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمرها مليار عام.. عرض ماسة سوداء غامضة للبيع بمزاد

ماسة سوداء
ماسة سوداء

تُعرض ماسة سوداء عمرها مليار عام، ويُعتقد أنها أكبر ماسة مقطوعة على وجه الأرض، للبيع بالمزاد، وفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. 

وفقا للتقرير، هناك نظريات متنافسة حول أصول الأحجار الكريمة، المسماة The Enigma، بما في ذلك أنها أتت من الفضاء، وعند 555.55 قيراطًا، تعتبر الأحجار الكريمة ثقيلة للغاية بالنسبة إلى الماس، حيث يزن نفس وزن حبة الموز.

ومن المتوقع أن يصل سعر الصخرة إلى أكثر من 4.4 مليون جنيه إسترليني (6 ملايين دولار) في مزاد سوثبيز في لندن بحلول موعد إغلاق العطاءات عبر الإنترنت الأسبوع المقبل.

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الأحجار الكريمة عبارة عن كاربونادو ، أحد أصعب أشكال الماس الطبيعي، ويبلغ عمر الماس الأسود عادة ما بين 2.6 إلى 3.2 مليار سنة - أي قبل وقت من وجود الديناصورات.

يبلغ عمر الأرض نفسها حوالي 4.65 مليار سنة، لذا فهي ليست أقدم بكثير من الماس الأسود.

الكاربونادوس نادر للغاية ولم يتم اكتشافه إلا في البرازيل وجمهورية إفريقيا الوسطى، لكن نظرًا لاحتوائها على أوسبورنيت وهو معدن موجود فقط في الشهب، يُعتقد أنها نشأت من الفضاء، لكن أصولهم الدقيقة يكتنفها الغموض.

وفي هذا السياق، قال آرون سيليستيان، الجيولوجي في متحف التاريخ الطبيعي في لوس أنجلوس، إن مادة الكربونادوس "يمكن أن تكون قد تشكلت في أعماق باطن الأرض، أعمق بكثير مما نعرفه بالفعل عن الماس.

ماسة فرنسا الأحجار الكريمة بي بي سي Enigma

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