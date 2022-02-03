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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي نجريج يدعمون محمد صلاح للفوز على الكاميرون

محمد صلاح
محمد صلاح

اعلن الحاج ماهر انور شتيه عمده قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية منذ قليل ان موصلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول يدعمه أبناءً قريته لتحقيق الفوز علي المنتخب الكاميروني والصعود للمباراة النهائية ضد منتخب السنغال.

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ضبط 16 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

واضاف عمده نجريج ان المباراه مع المنتخب الكاميروني ستشهد تنافسً قوي وسراع بدني من اجل تحقيق حلم البطوله الثامنه واسعاد الشعب المصري.

وتابع"شتيه" عمده القرية مسقط راس موصلاح انه من الواجب اتحاد كافه لاعبي المنتخب والاستبسال من اجل تحقيق الحلم لافتا بقوله " بإذن الله المصريين سيفوزون علي الكاميرون و سيحققون  البطولة 2022م ".

وشهدت قرية نجريج تجمع المئات من أبناء أسر وعائلات  القرية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونظيره المنتخب الكاميروني ضمن فعاليات الدور نصف النهائي بطوله الامم الافريقية 2020 م .

ضبط 16 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

وحرص شباب القرية وكبار مشايخها علي حمل رايات واعلام مصريه لمؤازرة "مو صلاح" لقياداته للمنتخب الوطني فضلا عن التزام بعض الاسر والعائلات من أهالي القرية بعدم الخروج من منازلهم نظرا لبروده الجو وهطول الامطار والتقلبات الجوية السيئه.

من الجدير بالذكر ان منتخب مصر  صعد الي المباراة الدور قبل النهائي بعد الاطاحه بمنتخبي كوديفوار والمغرب في مبارتين تاريخيتين .

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