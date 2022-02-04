كيف تستخدم زيوت الشعر بطريقة صحيحة

يوصي الجميع بإستخدام زيت الشعر لتغذية ونمو خصلاتنا.

حيث أنه علاج طبيعي للشعر الجاف والمتطاير والتالف .

على هذا النحو ، توجه طبيب الأمراض الجلدية الدكتور أنشال بانث الهندية على Instagram لكسر بعض الأساطير ومشاركة بعض الحقائق المفيدة حول استخدام زيت الشعر.

فقد يُعتقد البعض أن ترك الزيت على شعرك طوال الليل ضروري للتغذية.

ووفقًا للدكتور بانث ، "فلا فائدة لترك الزيت علي الشعر طوال الليل وحتي الصباح حيث يمكنك غسلها في غضون ساعات قليلة ".

في حين أن الزيت يساعد في صحة شعرك ، إلا أنه لا يتحكم في تساقط الشعر أو يزيد من نمو الشعر ، كما أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية.

حيث أن زيت الشعر يلطف الشعر من خلال تكوين طبقة عليه. لذلك ، تجدين شعرك ناعمًا ولامعًا بعد وضع زيت الشعر.

حيث ان "زيت جوز الهند يعمل بشكل أفضل للشعر".

كيفية التقديم؟

وفقًا لاطباء الأمراض الجلدية ، من الأفضل وضع زيت الشعر فقط على الجزء السفلي من الشعر ، على بعد 4-5 بوصات من الجذور ، حيث لا تصل زيوت فروة رأسك الطبيعية بشكل عام

واقترحت مع ذلك ، يجب تجنب استخدام زيت الشعر إذا كنت تعاني من قشرة الرأس .