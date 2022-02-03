اكتشاف علاج ينقذ الأفيال من فيروس قاتل

توصل الفريق البيطري في حديقة حيوانا “تشيستر” أخيرا للقاح ينقذ الأفيال من الموت المفاجئ، إذ عمل الفريق على مدار الساعة لإنقاذ عدد من الأفيال كان أبرزها الفيل “إندالي”.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، جاء هذا اللقاح لإنقاذ الافيال من فيروس “العربي” الخطير الذي يقتل الأفيال منذ عام 2019 بأعداد كبيرة.

وقالت كاتي موريسون ، حارسة الفيل، وهي تبتسم إنها تمكنت اخيرا من إنقاذ إندالي “الطفلة العجيبة” وهي أنثى الفيل صغيرة تبلغ م العمر 5 أعوام، وهي أحد الأفيال التي نجت من فيروس قتل سبعة أفيال في حديقة حيوان تشيستر .

وتستعد حديقة الحيان البريطانية لإطلاق أول تجربة في العالم لإنقاذ الأفيال من فيروس هربس الفيل البطاني (EEHV) ، القاتل بمعدل يصل إلى 85٪.

توضح كاتي: "لقد فقدنا الأفيال عادة بين سن 18 شهرًا وثلاث سنوات، وعندما نرى الأعراض التي تظهر مثل الخمول ، التهاب الفم - عادة ما يكون قد فات الأوان".



تم اكتشاف الفيروس في عام 1990 وتم تمييزه رسميًا في عام 1999 من قبل الباحثين في حديقة حيوان سميثسونيان في واشنطن العاصمة، وربطوا بين 10 حالات مصابة بمرض نزفي شديد الخطورة في الأفيال الآسيوية والأفريقية الشابة في حدائق الحيوان.

وفي كل حالة ، وجدوا جزيئات شبيهة بفيروس الهربس في خلايا قلوب وأكباد وألسنة الأفيال الميتة، ومنذ ذلك الحين ، كان الفيروس أسوأ كابوس لحديقة الحيوان.

وحسبت دراسة حديثة ، قادتها عالمة الطب البيطري في برلين سونيا جيسوس فونتس ، أنها تسببت في 52٪ من وفيات الأفيال الآسيوية في حدائق الحيوان الأوروبية منذ عام 1985. وفي حدائق الحيوان في أمريكا الشمالية ، كانت مسؤولة عن 50٪ من الوفيات منذ عام 1980.

وتم اكتشافه الآن في المحميات ، ومتنزهات السفاري ، والأكثر إثارة للقلق ، في قطيعان منالأفيال البرية في 9 بلاد، وعادة ما يصيب الحيوانات الأصغر سنًا.