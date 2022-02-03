تطعيم 833 ألف مواطن بجرعتي لقاح كورونا في قنا

بنسبة 71%..

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن عدد المواطنين المستهدف تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا بلغ مليونا و١٧٢ ألفا و١٧٤ مواطنا، نجحت مديرية الصحة فى تطعيم مليون و٨ آلاف و٨٦١ مواطنا بالجرعة الأولى، و٨٣٣ ألفا و٤٩ مواطنا بالجرعة الثانية بنسبة ٧١% من إجمالى المستهدف تطعيمهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة قنا برئاسة محافظ قنا ، حيث تم استعراض جهود مديرية الصحة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين .

وأضاف محافظ قنا، أن مديرية الصحة بـ قنا لديها ٦٤ مركزا ثابتا لتلقى اللقاح، إضافة إلى الدفع بـ ٤٠ فريقا متحركا للوصول إلى كافة المستهدفين، إضافة لتخصيص ٢١٣ سريرا فى ٧ مستشفيات تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا منها ٥٠ سرير رعاية مركزة ، و ٤٤ جهاز تنفس صناعى .



وأوضح الداودى، أنه منذ انتشار الفيروس تم تطوير ورفع كفاءة العديد من المستشفيات لإستيعاب المرضى المصابين بالفيروس وتقديم خدمات طبية مميزة لهم ، حيث تم تطوير مستشفى حميات فرشوط بتكلفة مالية بلغت ٥٠ مليون جنيه يضم ١٦٤ سرير ، منهم ٣٧ سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى تركيب شبكة الغازات وتانك اكسجين بسعة ٦ الآف لتر ، وتشغيل قسم العناية لكبار السن تشمل ١٦ سرير مخصصة لمصابى كورونا.

و تابع محافظ قنا ، كما تم تطوير مستشفى حميات قنا بقوة ٥٨ سرير داخلى ، و ١٠ أسرّه عناية مركزة و ٦ أجهزة تنفس صناعى بتكلفة ٧ ملايين جنيه ، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرّة العناية المركزة من ١٠ إلى ٢٤ سرير بمستشفى قنا العام ، وزيادة عدد أجهزة التنفس من ٥ إلى ٢٠ جهاز ، فضلا عن تركيب شبكة الغازات وتانك أكسجين بسعة ٦ الآف لتر فى كل من مستشفى صدر قنا و مستشفى حميات نجع حمادى ، وكذلك تجهيز مستشفى صدر قنا ومستشفى قوص المركزى بجهاز أشعة مقطعية ، ودعم مستشفى حميات قنا بجهاز تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا .

و أشار محافظ قنا ، إلى أن عدد المواطنين الذين استفادو من المبادرات الرئاسية منذ انتشار الفيروس بلغ مليون و ٢٥٠ الف مواطن و ٥٢١ ، حيث تم فحص ٦٩١ الف و ٦٣٨ سيدة ضمن مبادرة صحة المرأه ، و فحص ٣٢٤ الف و ٦٢٣ طالب بالمرحلة الإبتدائية ضمن حملة الكشف على أمراض السمنه و الأنيميا والتقزم ، و ١٠٥ الآف و ٤٠٨ طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر على ضعف السمع لدى الاطفال حديثي الولادة ، وفحص ٤٩٩٢٢ سيدة ضمن مبادرة صحة الام والجنين ، بالإضافة إلى فحص ٥٦٧٥ من كبار السن ضمن برنامج الرعاية الصحية الاساسية ، و فحص ٧٢١٢٤ مواطن ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي ، كما تم فحص ١١٣١ حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الامراض الوراثية والتى بدأت في سبتمبر ٢٠٢١ .

و أوضح الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأنه تم تنظيم ثلاث حملات قومية ضد مرض شلل الأطفال، الحملة الأولى فى فبراير ٢٠٢١ تم خلالها تطعيم ٥٨١ الف و ٧٨ طفل بنسبة ١٠١% من المستهدف ، والحملة الثانية فى مارس ٢٠٢١ تم خلالها تطعيم ٥٨١ الف و ٩٤٢ طفل بنسبة ١٠٠.١% من المستهدف ، والحملة الثالثة فى ديسمبر ٢٠٢١ تم خلالها تطعيم ٥٨٤ الف و ٢٥٩ طفل بنسبة ١٠٠.٤% من المستهدف ، مضيفاً بأن مديرية الصحة نجحت أيضاً فى تطعيم ١٥٨ ألف و ٢١٢ تلميذ بطُعم السحائي ، وتطعيم ١٢١ و ٤١٠ تلميذ بطُعم الثنائى .



وأشار تاوضروس، إلى أن المديرية نجحت خلال عام ٢٠٢١ فى تنظيم ٥٩ قافلة طبية مجانية استفاد منها ٥٨ ألف و ٩٢ مواطن ، وتم خلالهم تحويل ٤٨٩ حالة للمستشفيات لإستكمال العلاج ، و إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لـ ٣٣٠ حالة ، بالإضافة إلى عمل فحوصات معملية لـ ٣٣٦٣ مواطن ، كما تم تنظيم ٢٧٢٣ ندوة للتوعية والتثقيف حول فيروس كورونا وطرق الوقاية من الأمراض حضرها ٢٢ ألف و ٦٩٠ مواطن .

حضر فعاليات الاجتماع ، حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والنائب فتحى قنديل ، والنائب العمده مبارك ، والنائب خالد ابو نحول ، والنائب سيد المنوفى ، والنائب حماده الجبلاوى ، والنائب محمد عزت القاضى والنائبة سحر صدقى ، والنائبة رحاب الغول ، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب ، والنائب عبدالفتاح دنقل ، والنائب طارق رسلان، عضوا مجلس الشيوخ ، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، و عدد من وكلاء الوزارة و رؤساء المدن والقيادات التنفيذية .