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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بأجواء عائلية .. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد إحدى بناتها Iشاهد

صدى البلد

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ميلا، وشاركت صورا من أجواء الاحتفال العائلية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “💖كل سنة وإنتي فرحة البيت و دقات قلبو”.
 

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وتستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي على مسرح أولمبيا أعرق أماكن الاحتفالات في فرنسا يوم 10 يونيو 2022. 

وأعلنت نانسي عجرم، عن موعد حفلها الجديد على مسرح أولمبيا الفرنسي في تغريدة لها عبر موقع التواصل تويتر، بعد مرور أعوام على حفلها الأخير بنفس المكان عام 2016 الذي حقق نجاحا كبيرا أنذاك. 

ومن المنتظر أن تقدم نانسي عجرم على مسرح الأولمبيا مجموعة متنوعة ومميزة من أشهر أغانيها، برفقة الجمهور العربي والفرنسي. 

أعمال نانسي عجرم 

حصدت الفنانة نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام وهى باللهجة اللبنانية.

وكانت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، طرحت كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

وحرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إستاد القاهرة.

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