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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نانسي عجرم بإطلالة أنيقة في Joy Awards.. وهذا سعر فستانها

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماع،ي صورا للفنانة اللبنانية نانسي عجرم وذلك مساء أمس خلال مشاركتها في حفل Joy Awards المقام بالمملكة العربية السعودية.


وتألقت نانسي عجرم في حفل Joy Awards بإطلالة جذابة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون البيج المصنوع من القماش المطرز بالكامل مما كشف عن أناقتها.


وحمل فستان نانسي عجرم في حفل Joy Awards توقيع دار الأزياء العالمية Alexandre Vauthier، وبلغ سعر التصميم 5145 دولار أمريكي أي ما يقرب من 78 ألف جنيه مصري.


وانتعلت نانسي عجرم حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من جاذبيتها.


أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.


 حفل توزيع جوائز Joy awards
 

وأقيم مساء الخميس، حفل توزيع جوائز Joy awards بالرياض، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الخليج والوطن العربي، منهم المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدى ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبى ، سامى الجابر ،حسن عسيرى، ابراهيم البكرى ، محمد سعد”.

 

وأحيا فقرات الحفل الغنائية عدد كبير من نجوم الوطن العربي على رأسهم كاظم الساهر وهاني شاكر ومحمد عبده وأحلام وأصالة ونانسي عجرم.

 

أذيع الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

 

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

 

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.

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