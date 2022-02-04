وفاة المخرج جلال الشرقاوي متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

توفى منذ قليل المخرج المسرحي جلال الشرقاوي؛ بسبب مضاعفات فيروس كورونا .

وأعلنت عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون بابا فى ذمة الله

(اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ).

وأضافت: "(اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه).



اصابة جلال الشرقاوي بفيروس كورونا:



وقال تامر الشرقاوي، ابن المخرج جلال الشرقاوي، إن والده المخرج جلال الشرقاوي مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة منذ 10 أيام.

وأضاف تامر الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس: "والدى اتنقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأكسجين".

وتابع أن والده انتقلت له العدوى من أفراد الأسرة، متابعا: "احنا مكناش عايزين نقول لحد ولكن البيت كله كان عنده كورونا.. خمسة أفراد فى البيت كان عندنا كورونا".

وعن حالة والده، قال تامر الشرقاوي: "المخرج جلال الشرقاوي كان يعاني من نقص الإكسجين وانخفض إلى أقل من 80%، وبدأ الآن يتحسن والحالة متوسطة الخطورة وندعى الله الشفاء ولكن الرئتين فيهم مشاكل وهو في العناية المركزة ومعزول تماما".

معلومات عن جلال الشرقاوي:

جلال الشرقاوي ولد في (14 يونيو عام 1934)، وهو فنان ومخرج مصري. حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962. وقد مثّل في مسلسلات مثل ملحمة الحب والرحيل في الأردن و مسلسل المفسدون في الأرض .