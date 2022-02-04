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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المركز العربي للدراسات: الصين تعي مدى أهمية وقيمة الدولة المصرية

مختار غباشي، نائب
مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية

قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن دعوة الرئيس السيسي لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، لا تأتي إلا لصديق مقرب، والصين تعي تماما مدى أهمية وقيمة الدولة المصرية.


وأضاف مختار غباشي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن مصر والصين تجمعهم علاقات قوية في كافة المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، متابعا: الصين لديها أكثر من 1500 شركة داخل مصر.


واستطرد أن دعوة الرئيس السيسي لزيارة الصين دليل على التقدير الأدبي والمعنوي للدولة المصرية والرئيس السيسي، مشددا على أن الصين تعد من أهم الأقطاب الدولية الفترة الحالية.


وفيما يخص أزمة الإيجارات القديمة، أوضح أن الحكومة المصرية تسعى إلى إعادة صياغة القانون بشكل متوازن، لضمان العدل بين المالك والمستأجر، متابعا: "معالجة ملف الإيجارات القديمة سيكون بمثابة نقطة فارقة في مسيرة الحكومة المصرية".

مختار غباشي السيسي الرئيس السيسي دورة الألعاب الأولمبية الإيجارات القديمة اخبار التوك شو

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