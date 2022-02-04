كأس العالم للأندية.. الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة مونتيري المكسيكي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب استاد آل نهيان، وذلك استعدادا لمواجهة فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف»، في المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.



ويعقد الاجتماع الفني للمباراة في الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة باستاد آل نهيان في أبو ظبي الذي يستضيف مباراة الفريقين.



ويحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي، رئيس البعثة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وجمال جبر، مدير الإعلام، وعلاء صلاح، المنسق الأمني، وحنان الزيني، مدير اللوائح، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.



وأجرى لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري وجميع أعضاء البعثة المسحة الطبية الخاصة بالمباراة صباح اليوم.

وأرسل الأهلي أمس قائمة لاعبيه في البطولة وضمت 23 لاعبًا وهم: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبدالمنعم ـ ياسر إبراهيم ـ محمد مغربي ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ كريم فؤاد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ عمرو السولية ـ محمد شريف ـ أحمد عبدالقادر ـ لويس ميكيسوني ـ حسين الشحات ـ أفشة ـ زياد طارق ـ وليد سليمان ـ أيمن اشرف ـ طاهر محمد طاهر.