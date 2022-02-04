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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنتظر جماهير النادي الأهلي ضربة البداية للمارد الأحمر غدا السبت، في كأس العالم للأندية بمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويعد الأهلي هو الممثل الأوحد لمصر في مونديال الأندية، إذ لم يسبق لأي فريق مصري آخر المشاركة في هذا الحدث العالمي من قبل.

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موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي والقنوات الناقلة

ويخوض الأهلي مباراته الأولى في البطولة، يوم السبت المقبل 5 فبراير أمام فريق مونتيري المكسيكي بطل «الكونكاف»  ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة بتوقيت القاهرة وتذاع مباريات كأس العالم للأندية عبر منصة استارز بلاي، أبو ظبي إكسترا.

ويشارك في تلك البطولة، الأهلي المصري، الهلال السعودي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي، الجزيرة الإماراتي، وأوكلاند سيتي.

قائمة لاعبي الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت  قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له السبت القادم في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

 أبرز أرقام وإحصائيات المونديال وأهم الأندية التي شاركت فيه: 

-أقيمت البطولة منذ بدايتها عام 2000 وحتى الآن 17 مرة، منها ثماني مرات باليابان، وأربع مرات في دولة الإمارات، ومرتان في كل من المغرب وقطر ومرة واحدة في البرازيل، ونسخة 2022ستكون المرة الخامسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

- شارك في البطولة منذ بدايتها عام 2000 وحتى البطولة السابعة عشرة المقامة العام الماضي سبعون ناديا، تمثل ثماني وعشرين دولة من قارات العالم الستة، وكانت أكثر الدول تمثيلاً للاتحادات القارية المكسيك حيث مثلت أنديتها اتحاد الكونكاكاف ستة عشرة مرة، تليها نيوزيلندا ومثلت أنديتها اتحاد الأوقيانوس اثنتي عشرة مرة، والبرازيل ومثلت أنديتها اتحاد أمريكا  الجنوبية إحدى عشرة مرة، وإسبانيا ومثلت أنديتها الاتحاد الأوروبي تسع مرات، واليابان ومثلت أنديتها الاتحاد الآسيوي ثماني مرات، ومصر ومثلت أنديتها الاتحاد الإفريقي ست مرات، وكل مشاركات مصر كانت من نصيب النادي الأهلي.


- شاركت أندية أستراليا مرتين ممثلة لاتحاد الأوقيانوس ومرتين ممثلة للاتحاد الآسيوي.


- نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي هو الأكثر مشاركة في البطولة،  شارك تسع مرات، يليه النادي الأهلي شارك ست مرات، يليه ريال مدريد خمس مرات، ثم باتشوكا ومونتيري من المكسيك وبرشلونة الإسباني أربع مرات لكل منهم، ثم الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وكلوب أمريكا المكسيكي ثلاث مرات لكل منهم.


- البطولة المقبلة في فبراير الجاري ستشهد المشاركة السابعة للأهلي المصري والخامسة لمونتيري المكسيكي والثانية لكل من الهلال السعودي وبالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي والجزيرة الإماراتي، والطريف أن الجزيرة الإماراتي يشارك للمرة الثانية كممثل للدولة المضيفة للبطولة، كما تشهد البطولة المشاركة الأولى لنادي إي إس بيري من تاهيتي وهو الفريق رقم 71 في تاريخ مشاركات الأندية بالبطولة.


- نادي أوكلاند سيتي أكثر الأندية لعباً في البطولة حيث لعب ست عشرة مباراة، يليه الأهلي المصري برصيد خمس عشرة مباراة، ثم ريال مدريد الإسباني اثنتي عشرة مباراة، مونتيري المكسيكي عشر مباريات، باتشوكا المكسيكي تسع مباريات، برشلونة الإسباني وكلوب أميريكا المكسيكي ثماني مباريات لكل منهما، الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي وسانفريس هيروشيما وكاشيما انتلرز اليابانيان سبع مشاركات لكل منهم.


- أقيمت في البطولة 139 مباراة منها مباراة فاز فيها فريق بدون لعب في نسخة 2021 لانسحاب فريق قبل بدايتها مباشرة وكان الفوز من نصيب الدحيل القطري على أوكلاند سيتي النيوزيلندي واحتسبت النتيجة 3- صفر لصالح الفريق القطري.


- انتهت 121 مباراة بالفوز منها فوز اعتباري، و18 مباراة انتهت بالتعادل منها أربعة انتهت بالتعادل السلبي.

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