كأس العالم للأندية.. تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومونتيري

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وإف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» في الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة باستاد آل نهيان في أبو ظبي الذي يستضيف مباراة الفريقين غدًا، ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.



ويحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي، رئيس البعثة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وجمال جبر، مدير الإعلام، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني، مدير اللوائح، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.



يذكر أن لاعبي الأهلي وأعضاء الجهازين الفني والإداري وجميع أعضاء البعثة خضعوا لمسحة طبية جديدة صباح اليوم الجمعة بمقر الإقامة في أبوظبي؛ استعدادًا لمباراة فريق إف سي مونتيري.



وكان الأهلي قد أرسل أمس قائمة لاعبيه المشاركة في البطولة وضمت23 لاعبًا وهم: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبدالمنعم ـ ياسر إبراهيم ـ محمد مغربي ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ كريم فؤاد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ عمرو السولية ـ محمد شريف ـ أحمد عبدالقادر ـ لويس ميكيسوني ـ حسين الشحات ـ أفشة ـ زياد طارق ـ وليد سليمان ـ أيمن اشرف ـ طاهر محمد طاهر.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» في المباراة المقرر إقامتها مساء غد السبت ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.