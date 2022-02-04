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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة لتوطين صناعة السيارات

صناعة السيارات
صناعة السيارات

أشاد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخطوات الحكومة لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وآخرها توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بوضع خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات خلال الشهر الجاري.

وأوضح نصار في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطن الصناعة المصرية، خاصة الصناعات الثقيلة ومنها صناعة السيارات، لافتا إلى أن استراتيجية صناعة السيارات في مصر تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، نهاية العام الماضي، ومن المقرر اتخاذ خطوات جادة من قبل الدولة في هذا الملف وتطبيقها على أرض الواقع خلال العام الحالي.

وأضاف النائب، أن الحكومة مستعدة لتقديم كل الحوافز الاستثمارية الممكنة، ليس فقط من أجل دعم توطين صناعة السيارات، بل وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الخميس، لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في مصر، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

صناعة مجلس النواب مجلس الوزراء الحكومة صناعة السيارات

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