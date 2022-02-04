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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أساطير وقيادات الكرة المصرية في معرض الكتاب اليوم

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يوقع الكاتب والإعلامي عمر البانوبي كتابه الثالث "كرة القدم في المدن الجامحة" مساء اليوم الجمعة في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن فعاليات تنظمها وزارة الثقافة والرياضة اليونانية بقاعة ضيف الشرف في الثالثة والنصف عصرًا.

يدير الندوة الكاتب الصحفي د. ياسر أيوب بحضور مجموعة من ضيوف الشرف من اللاعبين المصريين أصحاب تجربة اللعب في الدوري الممتاز اليوناني والمحترفين في أوروبا يتقدمهم عبد الستار صبري ومجدي طلبة نجمي منتخب مصر الأول السابقين وعدد من قيادات الرياضة المصرية يتقدمهم، العميد محمد مرجان، نائب رئيس شركة استادات، وإسلام الشاطر، نجم مصر والأهلي السابق، والمهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة السابق.

ورئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة النائب أحمد دياب، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية ممدوح الششتاوي، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية السابقة د. رانيا علواني، ولفيف من نجوم الرياضة المصرية.

يوثق الكتاب مشاركة الجالية اليونانية في كرة القدم المصرية منذ بداية القرن العشرين وحتى خروجها من مصر، ثم مرحلة احتراف اللاعبين المصريين في الدوري اليوناني من خلال قصص وحكايات تأسيس أندية الجالية اليونانية في مصر وأبرز لاعبيها المؤثرين في تاريخ المسابقات المحلية المصرية، مدعومة بحوارات أجراها الكاتب مع نجوم الكرة اليونانية والمصرية من أصحاب التجربة، علاوة على مفاجآت حول اللاعبين اليونانيين الذين رحلوا عن مصر وتألقوا في اليونان بالنصف الأول من القرن العشرين.

يعد "كرة القدم في المدن الجامحة" ثالث إصدارات عمر البانوبي في مجال كرة القدم بعد نجاح تجربتيه "100 عام من الحلم 2020 " و"الجنرال محمود الجوهري"  2021 .

عمر البانوبي كاتب وإعلامي رياضي وباحث دراسات عليا في مجال الإعلام، وبدأ مشواره منسقًا إعلاميًا لنادي هال سيتي الإنجليزي في مصر والدول الناطقة باللغة العربية، وعمل مديرًا لإدارة الإعلام بنادي الجونة لمدة موسمين.

الكاتب والإعلامي عمر البانوبي كرة القدم في المدن الجامحة فعاليات تنظمها وزارة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب ضيوف الشرف من اللاعبين المصريين

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