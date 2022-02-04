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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط المتهم بسرقة أموال سيارات رواد البنوك بأكتوبر

صدى البلد

نجحت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في إلقاء القبض علي عاطل لقيامه بسرقة مبالغ مالية من داخل سيارة أحد الأشخاص خرج منها لإنهاء تعاملات بنكية عن طريق كسر الزجاج تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد  ببلاغ من أحد المواطنين أنه حال توقفه بسيارته أمام أحد البنوك بأكتوبر أول وبحوزته مبلغ مالى ودخوله إلى مقر البنك لإنهاء بعض المعاملات، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج سيارته وسرقة مبلغ مالي منها.

 

وعلى الفور أمر اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع أكتوبر أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم اسلام مهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر من ضبطه حال استقلاله السيارة المُستخدمة فـي إرتكاب الواقعة "مستأجرة "، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" ، كما أرشد عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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