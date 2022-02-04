بين سبورت تعلن عن الاستوديو التحليلي لنهائي إفريقيا بين مصر والسنغال

تترقب الجماهير المصرية والعربية والإفريقية المباراة الهامة والمصيرية في الدور النهائي بين منتخبي مصر والسنغال بنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

المباراة مذاعة في التاسعة مساء الأحد المقبل وتنقلها على الهواء مباشرة قناة بن سبورت Max 1 ـ Max2، حيث تذاع المباراة مصحوبة بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

ويبدأ الاستديو التحليلي في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة تقديم الاعلامي المصري أحمد فؤاد ويستضيف الاستديو التحليلي للمباراة لاعب منتخب مصر السابق أحمد المحمدي، والتونسي طارق دياب والمصري هيثم فاروق.

يذكر أن المنتخب المصري " الفراعنة"، استطاع تجاوز المنتخب الكاميروني في الدور نصف النهائي بعد ملحمة بطولية للفراعنة ليكون مع موعد جديد مع اسود الترينجا " السنغال" وهي المواجهة التي تحظي باهتمام كافة وسائل الاعلام العالمية حيث انها المواجهة الاولي بين نجمي ليفربول محمد صلاح كابتن منتخب مصر وساديو مانييه قائد فريق السنغال .

المباراة تحظي بتغطية إعلامية مكثفة وشبكة مراسلين بكافة الدول العربية والافريقية والعالمية لمتابعة الحدث الأهم والأبرز كرويا "نهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال".