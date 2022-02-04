كلوب: سعيد بما فعله محمد صلاح بعد طرد كيروش

عبر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته، بالدور القيادي لنجم الريدز محمد صلاح خلال مباراة مصر والكاميرون، التي أقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2021.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزتها الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: بالأمس عندما تعرض مدرب منتخب مصر للطرد رأيت محمد صلاح يتحدث مع اللاعبين والمجموعة بأكلمها".

تابع كلوب:" كل هذه الأشياء والأمور القيادية التي يكتسبها محمد صلاح تسعدنا بالطبع".

وتعرض كارلوس كيروش للطرد قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي لمباراة مصر والكاميرون، بسبب اعتراضه على قرارات الحكم الجامبي بكاري جاساما، المثيرة للجدل.

وتغلب منتخب مصر على الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

الفراعنة أسياد إفريقيا:

يحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما يأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ 5 ألقاب.