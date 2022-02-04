تحذير لوائل جمعة.. "كاف": إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، عقوبات صارمة علي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر علي خلفية أزمته مع بكاري جاسما حكم مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي الكان.

وقررت لجنة الانضباط، إيقاف كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار بعد طرده أمس فى مباراة الكاميرون فى نصف النهائى.

كما وجهت اللجنة تحذيرا أخيرا لوائل جمعة مدير المنتخب بالايقاف حال الاعتراض مجددا على الحكام.

وعلي جانب اخر هنأ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني على آدائهم الرائع ونجاحهم في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية.



وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن التهنئة الحقيقية لجماهير الكرة المصرية التي لم تفقد ثقتها في منتخب بلدها حتى في أحلك الأوقات، مشيرًا إلى أن الدعم الذي يلقاه المنتخب الوطني من جميع مؤسسات الدولة وفق الاستراتيجية التي وضعها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كان لذلك أبلغ الأثر في مسيرة المنتخب الوطني.



وقال جمال علام أيضا إن المواقف الصعبة لاتزال مقترنة بمسيرة الفريق في البطولة ورغم التفوق الواضح لفريقنا إلا أن تزايد الضغوط علينا أدت إلى إيقاف المدرب ومساعده وحرمانهم بذلك من قيادة فريقهما في المباراة النهائية لبطولة كبيرة.



وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم قدم تظلمًا من قرارات حكم مباراة الأمس الذي جاء آداؤه وقراراته في مباراة الأمس مؤكدة وجهة نظر الاتحاد المتخوفة من تعيينه منذ البداية واحتجاجه على ذلك.



وأشار جمال علام إلى أن الاتحاد المصري يهمه مصلحة الكرة الأفريقية ولذلك عندما يلقي بعراقته وتاريخه الضوء على أحد السلبيات فيجب اعتبار ذلك أنه لمصلحة البطولة والكرة الأفريقية بشكل عام .