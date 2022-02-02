أخبار الرياضة| كيروش يهاجم إيتو.. رد فعل اتحاد الكرة على عقوبات الـ كاف ضد منتخب مصر

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:
أبرزها التحكيم والإصابات.. تحديات تواجه مصر لتخطي الكاميرون بـ أمم أفريقيا
يخوض منتخب مصر مباراة من العيار الناري أمام الكاميرون المقرر إقامتها غدًا الخميس في التاسعة مساء الخميس ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
رد فعل اتحاد الكرة على عقوبات الـ كاف ضد منتخب مصر.. حازم إمام يكشفها
تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رد فعل “الجبلاية” على عقوبات الاتحاد الإفريقي على منتخب الفراعنة.
ليست حربا.. كيروش يهاجم إيتو بسبب تصريحاته عن مباراة مصر والكاميرون
استنكر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، التي وصف فيها مباراة نصف النهائي بين المنتخبين، بأنها ستكون حربا.
كاف يعلن رسمياً عقوبات مباراة مصر والمغرب
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب خرق البروتوكولات الإعلامية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.
كاف يحذر كارلوس كيروش بسبب سلوكه غير المقبول بمباراة المغرب
وجّهت لجنة كاف للانضباط تحذيراً إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.