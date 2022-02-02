عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| كيروش يهاجم إيتو.. رد فعل اتحاد الكرة على عقوبات الـ كاف ضد منتخب مصر

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

 

أبرزها التحكيم والإصابات.. تحديات تواجه مصر لتخطي الكاميرون بـ أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر مباراة من العيار الناري أمام  الكاميرون المقرر إقامتها غدًا الخميس في التاسعة مساء الخميس ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

رد فعل اتحاد الكرة على عقوبات الـ كاف ضد منتخب مصر.. حازم إمام يكشفها

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رد فعل “الجبلاية” على عقوبات الاتحاد الإفريقي على منتخب الفراعنة.

 

ليست حربا.. كيروش يهاجم إيتو بسبب تصريحاته عن مباراة مصر والكاميرون

استنكر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، التي وصف فيها مباراة نصف النهائي بين المنتخبين، بأنها ستكون حربا.

 

كاف يعلن رسمياً عقوبات مباراة مصر والمغرب

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب خرق البروتوكولات الإعلامية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

 

كاف يحذر كارلوس كيروش بسبب سلوكه غير المقبول بمباراة المغرب

وجّهت لجنة كاف للانضباط تحذيراً إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

ترشيحاتنا

نذر نفسه وماله لخدمة مرضى السرطان.. كيف ودع أهالي السيدة زينب عم ظاظا الجزار؟

مخاوف بريطانية من انتشار أنفلونزا الطيور بعد العثور على 25 إوزة نافقة في متنزه

العاصفة "كوري" تعيق هبوط طائرة تابعة للخطوط البريطانية في مطار هيثرو

كأس العالم للأندية.. أحلام الأهلي المونديالية تصطدم بظروف استثنائية

وزير التعليم : منهج انجليزي الثانوية العامة على هذا الرابط

تصريحات الرئيس السيسي حول موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الخليج تتصدر اهتمامات الصحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

لتجنب عقوبات قانون قيصر.. قرار أمريكي بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان خلال أيام

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

رد فعل اتحاد الكرة على عقوبات الـ كاف ضد منتخب مصر.. حازم إمام يكشفها

كاف يعلن رسمياً عقوبات مباراة مصر والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ