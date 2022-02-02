أخبار الرياضة| كيروش يهاجم إيتو.. رد فعل اتحاد الكرة على عقوبات الـ كاف ضد منتخب مصر

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

يخوض منتخب مصر مباراة من العيار الناري أمام الكاميرون المقرر إقامتها غدًا الخميس في التاسعة مساء الخميس ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رد فعل “الجبلاية” على عقوبات الاتحاد الإفريقي على منتخب الفراعنة.

استنكر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، التي وصف فيها مباراة نصف النهائي بين المنتخبين، بأنها ستكون حربا.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب خرق البروتوكولات الإعلامية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وجّهت لجنة كاف للانضباط تحذيراً إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.