ليست حربا.. كيروش يهاجم إيتو بسبب تصريحاته عن مباراة مصر والكاميرون

استنكر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، التي وصف فيها مباراة نصف النهائي بين المنتخبين، بأنها ستكون حربا.

وقال كيروش، في تصريحات نقلتها قناة أون تايم سبورتس: "للأسف سأقول تعليقا لا أريد قوله؛ ردا على تصريحات صامويل إيتو، لأنه نسى أن هناك بعض جماهير الكاميرون ماتت في الاستاد، وهو يقول إن مباراة مصر هي الحرب، وهي لا يبنى عليها أي شيء على الإطلاق".

وواصل "كرة القدم لا تتعلق بشن حروب، ولكن كرة القدم تتعلق بالفرحة والسعادة والاستمتاع".

وشدد على أننا "سنرد على هذه الحرب بكرة القدم واللعب وتقديم كرة قدم رائعة لإسعاد الجماهير، فنحن هنا لإسعادهم، وليس للتسبب في وفاتهم".

واستمر في تصريحاته: "عندما تقول إن منتخب الكاميرون جاء للحرب والتحدي؛ سأترك هذا الأمر للاتحاد الإفريقي، لأن هذا التعليق يستحق البطاقة الحمراء".

ويشار إلى أن لجنة كاف للانضباط وجّهت تحذيراً إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

فيما اتهمت لجنة الانضباط، لاعبي ومسئولي مصر والمغرب بسوء السلوك في المباراة التي أقيمت بينهما.