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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رد فعل اتحاد الكرة على عقوبات الـ كاف ضد منتخب مصر.. حازم إمام يكشفها

صدى البلد

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رد فعل “الجبلاية” على عقوبات الاتحاد الإفريقي على منتخب الفراعنة.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "مع احترامي الشديد لبطولة كأس أمم إفريقيا، كيروش كان غير قادرًا على الوصول للمؤتمر الصحفي".

وأضاف: "الجانب الكاميروني يلعب على أشياء خارج الملعب لكي يؤثر علينا، اللاعبون يصبون كامل تركيزهم داخل الملعب، ونحن كاتحاد الكرة نحل الأمور الإدارية".

وأكد إمام خلال تصريحاته: "تنظيم كأس أمم إفريقيا سيء للغاية".

وتابع: "جميعنا متوترون ونريد أن نفوز في مباراة الكاميرون ونصل للنهائي إن شاء الله، أثق في اللاعبين جدًا، وقدموا ما عليهم وأكثر".

وواصل: "سنقدم احتجاجًا على العقوبات الصادرة من الكاف ضدنا، المباراة 90 دقيقة واللاعبون لا علاقة لهم بالعقوبات". 

ووجّهت لجنة كاف للانضباط تحذيراً إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

فيما كانت قد اتهمت لجنة الانضباط لاعبي ومسئولي مصر والمغرب بسوء السلوك في المباراة التي أقيمت بينهما.

وقررت لجنة CAF للانضباط، ما يلي:

- إيقاف مروان محمد مصطفى داود لاعب مصر رقم 27 لمباراتيه المقبلتين وهما المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) او المباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) لسلوكه العنيف ، وفرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري.

- إيقاف مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا عن مبارياته الأربع القادمة وهي المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) او مباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) بالإضافة إلى المباراتين التاليتين مع منتخب بلاده ، لاستخدامه لفتة بذيئة ، وفرض غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري.

-  فرض غرامة مالية مقدارها (10000) دولار أمريكي على الاتحاد المصري للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

-  توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

- إيقاف لاعبي المغرب رقم 18 سفيان شكلا ، ورقم 17 سفيان بوفال ، للمباراتين المقبلتين مع المنتخب بسبب سلوكهما العنيف.

-  فرض غرامة قدرها 10000 دولار على الاتحاد المغربي للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

- توجيه تحذير إلى المسؤولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي.

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