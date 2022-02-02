أبرزها التحكيم والإصابات.. تحديات تواجه مصر لتخطي الكاميرون بـ أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر مباراة من العيار الناري أمام الكاميرون المقرر إقامتها غدًا الخميس في التاسعة مساء الخميس ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتواجه كتيبة “الفراعنة” عدد من التحديات منها التحكيم وأزمة الإصابات والتي قد تشكل تحديًا قبل مواجهة الكاميرون، لكن مهمتهم لن تكون سهلة إذ يصطدمون بأصحاب الأرض والجمهور.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن تعيين الجامبي بكاري جساما، حكماً لمباراة مصر والكاميرون.

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الافريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر.

كما قدّم الاتحاد المصري لكرة القدم للكاف عريضتين تضمن كل منها ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.

كما ضربت الإصابات عددًا من لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال مشاركته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير الجاري.

وكانت آخر إصابة تعرض لها لاعبو المنتخب للاعبين أحمد حجازي ومحمد أبو جبل ليصبح إجمالي إصابات لاعبي منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 7 إصابات.

وقبلها تعرض كل من أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمد الشناوي وحمدي فتحي للإصابة.

إصابات منتخب مصر في البطولة حتى الآن

نيجيريا

في مواجهة نيجيريا الافتتاحية للفراعنة بالبطولة تعرض منتخب مصر لضربة قوية بإصابة أكرم توفيق وأحمد فتوح.

وأصيب أكرم بقطع في الرباط الصليبي وغادر البطولة وسافر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة.

أما أحمد فتوح فأصيب بشد في عضلة السمانة وغاب عن مباراتي غينيا بيساو والسودان.

غينيا بيساو

أصيب محمود حمدي "الونش" مدافع المنتخب في مباراة غينيا بيساو في ثاني جولات البطولة.

وتعرض الونش لشد في العضلة الأمامية ليغيب عن مباراة السودان وكوت ديفوار في دور الـ16.

السودان

هذه كانت المباراة الوحيدة التي نجا منها كل لاعبي منتخب مصر من الإصابات.

كوت ديفوار

في مواجهة كوت ديفوار بدور الـ16 أصيب حمدي فتحي في الشوط الثاني وطلب الجهاز الطبي استبداله لمشكلة عضلية.

وبعد ذلك بدقائق قليلة طلب محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الاستبدال بسبب إصابة عضلية.

المغرب

تعرض أحمد حجازي لتدخل قوي مع أحد لاعبي المغرب تعرض للإصابة في نهاية الشوط الأول، من المباراة التى جمعت بينهما فى ربع نهائي البطولة ، ليغادر الملعب بين الشوطين ويشارك بدلا منه محمود حسن "تريزيجيه".

وتعرض محمد أبو جبل لإصابة عضلية في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسقط أكثر من مرة ليغادر الملعب بعد نهاية الوقت الأصلي وقبل انطلاق الوقت الإضافي وشارك بدلا منه محمد صبحي.