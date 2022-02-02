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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يحذر كارلوس كيروش بسبب سلوكه غير المقبول بمباراة المغرب

كيروش
كيروش

وجّهت لجنة كاف للانضباط تحذيراً إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

فيما كانت قد اتهمت لجنة الانضباط لاعبي ومسئولي مصر والمغرب بسوء السلوك في المباراة التي أقيمت بينهما.

وأشار مسئولو المباراة في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم السيد فوزي لقجع. وتلا ذلك اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعب المغربي سفيان بوفال ولاعب مصر مروان مصطفى داود.

وقررت لجنة CAF للانضباط:

- إيقاف مروان محمد مصطفى داود لاعب مصر رقم 27 لمباراتيه المقبلتين وهما المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) او المباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) لسلوكه العنيف ، وفرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري.

- إيقاف مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا عن مبارياته الأربع القادمة وهي المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) او مباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) بالإضافة إلى المباراتين التاليتين مع منتخب بلاده ، لاستخدامه لفتة بذيئة ، وفرض غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري.

-  فرض غرامة مالية مقدارها (10000) دولار أمريكي على الاتحاد المصري للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

-  توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

- إيقاف لاعبي المغرب رقم 18 سفيان شكلا ، ورقم 17 سفيان بوفال ، للمباراتين المقبلتين مع المنتخب بسبب سلوكهما العنيف.

-  فرض غرامة قدرها 10000 دولار على الاتحاد المغربي للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

- توجيه تحذير إلى المسؤولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي.

مصر منتخب مصر الاتحاد المصري كرة القدم غرامة مالية المغرب لجنة الانضباط كارلوس كيروش

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