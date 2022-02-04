مكافأة للفائز.. أول تعليق من كلوب على المواجهة المرتقبة بين صلاح وماني

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين “ثنائي الريدز” المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في نهائي أمم إفريقيا 2021، التي تقام في الكاميرون.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال، الأحد المقبل، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أوليمبي، في نهائي بطولة أمم إفريقيا.

وقال يورجن كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:" التأهل إلى نهائي أمم إفريقيا إنجازا عظيما لـ محمد صلاح وساديو ماني، نهائي الأحد سيكون مواجهة مثيرة، أحدهما سيكون سعيدا بالتتويج، والآخر ليس كذلك، لكن الثنائي أمهامها فرصة عظيمة لتحقيق إنجاز كبير".

وأوضح كلوب، أن الفائز بلقب أمم إفريقيا سيحصل على استثتاء للسفر إلى بلاده للاحتفال باللقب، ثم العودة إلى إنجلترا الثلاثاء أو الأربعاء للانتظام في التدريبات".

واصل كلوب:" اعتقد أن محمد صلاح وماني سيكونان جاهزان لمباراة ليستر الخميس المقبل".

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا، بعد الفوز على الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية أمس الخميس، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

حلم اللقب الأول:

نهائي أمم إفريقيا، سيشهد مواجهة خاصة بين ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، واللذان يعدان أفضل لاعبان في قارة إفريقيا في الوقت الحالي بلا منازع.

محمد صلاح يبحث عن أولى ألقابه مع منتخب مصر الأول، بينما يطمح أسد التيرانجا ساديو ماني جلب أول بطولة أمم إفريقيا لبلاده، بعد أن خسر نهائي أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر بهدف دون رد.