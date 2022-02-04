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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ بالقليوبية يكرم أبطال الجيش الأبيض في شبرا الخيمة.. صور

احتفالية تكريم الجيش
احتفالية تكريم الجيش الأبيض

نظم النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية ،احتفالية كبرى باسم " شكرا جيش مصر الأبيض " لتكريم الأطباء وطواقم التمريض من جيش مصر الأبيض في شبرا الخيمة، ورموز العمل الخيري والتطوعي الذين تصدوا لجائحة كورونا، وقيادات المجتمع المدني خلال قوافل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا .

احتفالية تكريم الجيش الأبيض 

حضر الحفل محمد الحاج أمين عام حزب مستقبل وطن بشبرا الخيمة ،وخالد منصور امين حزب مستقبل وطن بشرق شبرا الخيمة ،والدكتور ياسر حامد مدير الإدارة الصحية والدكتورة علا محمد وكيل الإدارة الصحية ،و عادل صابر مراقب اول التطعيمات وعدد كبير من أبطال الجيش الأبيض بإدارة شرق شبرا الخيمة. 

احتفالية تكريم الجيش الأبيض

وقال سيد حجازي، إن الاحتفالية بمثابة تكريم لكل الأطباء وطواقم التمريض والشباب المتطوعين الذين كان لهم السبق في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وكان لهم دور فاعل في الحفاظ على المجتمع وسلامة المواطنين.

احتفالية تكريم الجيش الأبيض 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أننا نثمن الدور الرائد الذي تقوم به قيادات المنظومة الصحية والقيادات الشابة ومؤسسات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة التنفيذية لمواجهة التحديات ،والمخاطر التي يتعرض لها الوطن، لاسيما جائحة فيروس كورونا المستجد التي برهنت بشكل قاطع على وحدة صف المجتمع والتحامه مع القيادة السياسية الرشيدة للخروج من الأزمة الصحية الراهنة في ظل مسيرة البناء ،والتنمية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

احتفالية تكريم الجيش الأبيض 

وتقدم عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة علي القرارات الحكيمة والاجراءات الاحترازية التي عبرت عن تطلع المصريين، لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن، ينعم فيه جميع أبناء الشعب، بسبل العيش الكريم.

احتفالية تكريم الجيش الأبيض 
شبرا مستقبل وطن الحكومة فيروس كورونا محافظة القليوبية الشيوخ

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