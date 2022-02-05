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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في أسعار رينو سانديرو موديل 2022 .. صور

زيادة في اسعار رينو
زيادة في اسعار رينو سانديرو موديل 2022

ارتفعت اسعار النسخة رينو سانديرو موديل 2022، بقيمة قدرها 13 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري عن فئة الهاتشباك الشهيرة، والتي تقدم من خلال فئة واحدة من التجهيزات.

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زيادة في اسعار رينو سانديرو موديل 2022

مواصفات السيارة رينو سانديرو موديل 2022 

 

تستمد السيارة رينو سانديرو موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 110 حصانا، وعزم دوران يبلغ 148 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عن طريق ناقل حركة اوتوماتيكي خماسي السرعات.

زيادة في اسعار رينو سانديرو موديل 2022

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 5.2 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر، أما عن إمكانيات التسارع فيمكن للسيارة أن تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11 ثانية.

زيادة في اسعار رينو سانديرو موديل 2022

وترتكز السيارة رينو سانديرو موديل 2022 على جنوط 15 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4059 مم، ومساحة تخزين تتع إلى 320 لتر، بالاضافة إلى عدة تجهيزات ومنها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع زجاج كهربائي، ونظام الحماية من السرقات، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

زيادة في اسعار رينو سانديرو موديل 2022

بينما تأتي السيارة بارتفاع يقدر بـ 1994 مم، وبعرض يبلغ 1519 مم، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، وخاصية التحم الصوتي عبر عجلة القيادة، إلى جانب نظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية.

 

زيادة في اسعار رينو سانديرو موديل 2022

أسعار السيارة رينو سانديرو موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

 

ويبلغ سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة بقيمة قدرها 249 الف جنيه، بدلًا من 236 ألف جنيه.

رينو سانديرو موديل 2022 رينو سانديرو موديل 2022 السيارة رينو سانديرو موديل 2022

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