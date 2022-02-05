الصحة: تدريب 47 ألفا من أعضاء الفرق الطبية في مختلف التخصصات بالمحافظات .. ونواب: أولى خطوت الارتقاء بالمنظومة.. والمواطن المصري هو المستفيد

إيرين سعيد: تدريب الفريق الصحي أول خطوة للارتقاء بالمنظومة

برلمانية: تدريب الفرق الطبية بالحضور يؤكد رغبة مصر للارتقاء بالمنظومة

صحة النواب: التدريب الطبي عملية مستمرة تهدف إلى اكساب الخبرة والمهارة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 47 ألف و598 من الفرق الطبية بكافة التخصصات على مستوى الجمهورية، خلال عام 2021، بالحضور المباشر والافتراضي "أون لاين"، بهدف توفير كوادر بشرية مزودة بأساليب علمية قادرة على التعامل مع المستجدات الحديثة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريبات المُقدمة تنوعت لتشمل كافة التخصصات الطبية بالمستشفيات من كما شملت التدريبات مجالات مكافحة الأمراض والأوبئة والطعوم والأمصال، مشيرًا إلى تدريب 5 آلاف و129 من العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتحسين جودة الرعاية الصحية بالوزارة.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم تدريب 2304 من أعضاء الفرق الطبية عن طريق حضور المؤتمرات والندوات العلمية سواء حضور فعلى أو "أون لاين"، وذلك حرصاً من الوزارة على اطلاع الأطقم الطبية على الأبحاث العلمية المتطورة.

وعلق نواب البرلمان على هذا الإعلان مؤكدين أنه يعد أولى الخطوات التي تهدف للارتقاء بالمنظومة، منوهين أن النفع ليس فقط علي الفريق المدرب بل علي المواطن المصري أيضا.

وحول هذا الموضوع قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تدريب الفريق الصحي، أول خطوه بالارتقاء بالمنظومة الصحية، جاء ذلك تعليقا على إعلان وزارة الصحة والسكان، تدريب 47 ألف و598 من الفرق الطبية بكافة التخصصات على مستوى الجمهورية، خلال عام 2021، بالحضور المباشر والافتراضي "أون لاين".

وتابعت إيرين سعيد خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن هذا الأمر يعود نفعه ليس فقط علي الفريق المدرب بل علي المواطن المصري، كما أن توقيته جاء ملائما لما تمر به البلاد من جوائح تحتاج لتسليح جيش مصر الأبيض بالعلم والتدريب لكي يتمكنوا من مجابهة ما يطرأ علينا من جديد.

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجبس النواب، إلى أن خطة التدريب تهدف في الأساس إلى توفير كوادر بشرية مزودة بأساليب علمية قادرة على التعامل مع المستجدات الحديثة، مطالبة بضرورة أن تشمل خطه التدريب جميع الفريق الصحي، لتحقيق مبدأ المساواة فيما بينهم.

قالت الدكتورة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن فكر وزارة الصحة الان يتماشى مع التطورات الحديثة وما تبعه من تغيرات في الفكر والتعليم على مستوى العالم في الحقبة التي تبعت كورونا، كما أنه يؤكد رغبة الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية في مصر.

ونوهت أن أن فكرة طرح موضوع التدريب الطبي أون لاين يعد دمج لفكر وزارة التعليم العالي وتطبيقه في مجال الصحة.

وتابعت عضو تعليم النواب ان مصر تخطو خطوات جادة نحو فكر الحوكمة ودمجها بالفكر الإداري الحديث للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030.

وأيد النائب مصطفى أبو زيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إعلان وزارة الصحة والسكان، تدريب 47 ألف و598 من الفرق الطبية بكافة التخصصات على مستوى الجمهورية، خلال عام 2021، بالحضور المباشر والافتراضي "أون لاين"، مضيفا ان الأطباء في مصر في حاجة إلى تدريب جيد، سواء تدريب مباشر أو الإلكتروني.

وطالب مصطفى أبو زيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة تنفيذ هذا الأمر وعدم الاكتفاء بالإعلان فقط، من أجل أن يكون هناك جيل من الأطباء قادر على قيادة المنظومة الطبية بشكل يضمن الأمان لكافة المواطنين.

ولفت النائب مصطفى أبو زيد، إلى ان التدريب الطبي يعد عملية تعليمية مستمرة، تهدف إلى اكساب الطبيب خبرة ومهارة محددة في تخصص محدد في الطب.

ونوه عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى ما يمر به الأطباء الملتحقون بالزمالة في الوقت الحالي، حيث التخبط الشديد فى خطة التدريب، وسوء المعاملة.