تامر مرتضى: صناعة الفن تحتاج جيلا قويا جدا في التمثيل.. فيديو

خصص برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم، للحديث عن دور شركات الإنتاج في دعم المواهب الشابة، وكيف أثرت جائحة فيروس كورونا على صناعة السينما؟.



وقال "المنتج تامر مرتضى"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الجمهور أصبح منفتحا على رؤية كافة الأعمال الفنية العالمية.

وأوضح: "صناعة الفن تحتاج جيلا قويا جدا في التمثيل"، مردفا أنهم يواجهون تحديات في صناعة الدراما والسينما التي أصبحت تتطور بشكل سريع جدا.



وأوضح المنتج تامر مرتضى أن جيل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مثلوا مرحلة هامة في تاريخ الفن، إضافة إلى جيل مسرحية قهوة سادة.