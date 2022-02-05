10 عادات خاطئة تجعلنا نشعر بالجوع.. تجنبها

هناك العديد من الأخطاء التي نرتكبها عند تناول الطعام، وهي ما تجعلنا نتناول بشكل اكبر مما يحتاج، الأمر الذي يسهم في زيادة الوزن بشكل كبير، ويمكن معرفة الأخطاء التي نقوم بها عند تناول الطعام وتجنبها ان تجعلنا نحصل على حياة أكثر صحة.

عادات خاطئة تجعلك تشعر بالجوع دائما





وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان تناول الطعام يمكن ان يصبح صحي دون إتباع حمية غذائية، او الإمتناع عن تناول الطعام الذي نفضله، ويمكن بإتباع بعض العادات الخاطئة ان نتجنب الشعور بالجوع الذي يصيبنا بإستمرار.





وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ان هناك 10 عادات خاطئة نرتكبها عندما تناول الطعام وتجعلنا نشعر بـ الجوع، لذا يجب معرفتها لتجنبها، ومن أبرزها:



- الانشغال بالموبايل أو التلفاز أثناء تناول الطعام.

- تناول الطعام بسرعة دون مضغ جيد.

- زيادة كمية الملح في الطعام.

- المقليات تزيد الشهية جدا وتعمل على تقليل الشعور بالشبع، وبذلك تتناول كميات كبيرة من الطعام.

- منتجات الدقيق الأبيض تزيد الشهية.



عادات خاطئة تجعلك تشعر بالجوع دائما



- بديل السكر أو المحلي الصناعي يزيد الشهية، ويزيد الشعور بالجوع ويوجد المحلي الصناعي في المشروبات الغازية الدايت واللبان الدايت.

- قلة النوم تعمل على لخبطة هرمونات الجوع والشبع وتجعلك تشعر بالجوع.

- قلة شرب المياه والسوائل تعمل على الشعور بالجوع الكاذب لأن المخ لا يستطيع التمييز بين الشعور بالجوع والشعور بالعطش.

- التوتر والاكتئاب يزيد شعور الجوع العاطفي عند فئة من الناس وآخرون العكس.

- السكر يعطي الشعور بالجوع سريعا ويوجد السكر في أكلات كثيرة بخلاف الحلويات مثل أكل المطاعم والوجبات السريعة، ومن ضمن الوجبات التي تحتوي على السكر المخبوزات و البيتزا والبرجر.