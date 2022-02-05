مانشستر يونايتد يتعادل مع ميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي.. والفريقان يتجهان للأشواط الإضافية

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع ميدلزبره بهدف دون مقابل، في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 20، لكن زميله جادون سانشو استطاع إحراز تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 25 من متابعة لتمريرة برونو فيرنانديز.

وتمكن كروكس من تسجيل هدف التعادل لـ ميدلزبره في الدقيقة 65، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافائيل فاران - لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتومناي- بول بوجبا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو - ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو