أيمن أشرف يهنئ الشعب المصرى على تأهل المنتخب لنهائى كأس الأمم الإفريقية .. شاهد

علق أيمن اشرف لاعب منتخب مصر، على فوز المنتخب الوطنى على الكاميرون والتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، ونشر عدة صور له عبرحسابه الشخصى بموقع إنستجرام .



وعلق ايمن اشرف قائلا " الحمدالله .. مبروك لشعب مصر ".



وتأهل منتخب مصر لنهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب باول بيا ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على السنغال في مباراة الأحد، والتتويج ببطولة أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، على استاد أوليمبي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة تحامل بكاري جساما اللقاء بصافرات وهمية ضد الفراعنة وتعطيل لعب منتخب مصر بعض الأحيان، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب اعتراضه على قراراته المثيرة للجدل.

وتأكد غياب عمر كمال ظهير أيمن منتخب مصر عن مواجهة السنغال في نهائي أمم إفريقيا، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، خلال مواجهة الكاميرون أمس الخميس.

في المقابل، صعد منتخب السنغال إلى نهائي أمم إفريقيا، بعد فوز مستحق على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أول أمس الأربعاء.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما يأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ 5 ألقاب، وغانا في المركز الرابع بـ 4 ألقاب.