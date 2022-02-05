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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين بمنظومة النظافة بأسيوط

ورش عمل ودورات تدريبية
ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين بمنظومة النظافة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،على أهمية ورش العمل والدورات التدريبية لتطوير منظومة العمل وبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والوحدات المحلية لتحسين ورفع كفاءة مستوى النظافة بالمحافظة ،وذلك فى إطار التعاون الوثيق بين البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة والمحافظة .

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وأشار محافظ أسيوط ، الى انه تم عقد ورشة عمل تدريبية في مجال تصنيف وفرز المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة أسيوط ضمن خطة عمل البرنامج بالمحافظات الواقعة في نطاق عمله ( كفر الشيخ، الغربية، قنا، اسيوط)، وتم تقديم ورشة العمل بالتعاون مع "هيئة التعاون الدولي الألماني" GIZ " وذلك ضمن خطط وانشطة البرنامج بالأستمرار بتنفيذ أنشطة بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بإدارات المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة والوحدات المحلية لضمان فاعلية تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة وتحسين مستوى النظافة .

وأضاف رجب محمود مدير ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، انه تم تنظيم ورشة العمل على مدار خمسة ايام تحت أشراف الخبيرة الإيطالية سارة دالاستا ، وحضور قائد فريق العمل للمكتب الإستشاري بأسيوط وقنا دكتور ايمن النعاس، والمهندس رجب محمود مدير ادارة المخلفات الصلبة ومصطفى فهمى مدير مصنع السماد العضوي بأسيوط  ، وذلك بمقر مصنع السماد العضوي ، وتم من خلال ورشة العمل القيام بتدريب عملي متخصص في منهجية العمل في دراسة تصنيف وفرز المخلفات البلدية الصلبة، وشرح طريقة جمع العينات من المناطق المختلفة والتي شملت منطقة حضرية ( شركة قلتة بحي غرب أسيوط) ومنطقة شبة حضرية ( مدينة أبنوب) ومنطقة ريفية ( قرية المطيعة بمركز اسيوط ) وتم جمع العينات من المنازل مباشرة بواسطة عمال ومشرفين بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وقد استهدفت ورشة العمل كافة العاملين بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمراكز والأحياء بمحافظة اسيوط، بهدف تكوين القدرة والمعرفة على تصنيف المخلفات البلدية الصلبة وفقاً لخصائصها، وتسليط الضوء على المنافع البيئية والإقتصادية الممكنة لتدوير المخلفات، وتحديد نوع التكنولوجيا المناسبة للمعالجة ضمن خطة متكاملة لإدارة سليمة تدعم حماية الصحة العامة وتحسين البيئة.

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