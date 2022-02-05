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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التقي "أشتية" في اديس أبابا.. شكري يؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

شكري يلتقي اشتية
شكري يلتقي اشتية على هامش قمة الاتحاد الافريقي

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم "السبت" مع رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية، على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا.  

وبحث الوزير شكري مع أشتية مستجدات الشأن الفلسطيني، مؤكدا على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وأهمية تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات سعيًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتوجّه شكري مساء أمس "الجمعة"، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة يوميّ ٥ و٦ فبراير ٢٠٢٢

وتتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، ومن بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضاً أن يلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته هناك بعدد من نظرائه الأفارقة، للتباحث حول أوجُه التعاون وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

مصر الخارجية سامح شكري وزير الخارجية الاتحاد الافريقي رئيس الوزراء الفلسطيني الدولة الفلسطينية العاصمة الأثيوبية الدولة الفلسطينية المستقلة ظاهرة تغير المناخ

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