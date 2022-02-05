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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

لغة العيون هي الأصعب.. إنجي علاء توجه رسالة لجمهورها

صدى البلد

وجهت السيناريست إنجي علاء، رسالة لـ جمهورها من خلال نشر عدة صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام”.

 

وكتبت إنجى علاء: "لا معنى لكلمات لم تعبر عنها العيون.. فلغة العيون هي الأصعب والأصدق والأكثر تأثيرا".

 

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يذكر أن إنجى علاء عبرت عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

وأضافت إنجى علاء: «من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية».

انجي علاء كوفيد 25 جائحة كورونا كورونا

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